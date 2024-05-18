Боец ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов» очнулся в российском плену | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 20:08 Боец ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов» очнулся в российском плену «Архангел спецназа»: ВС РФ взяли в плен бойца ВСУ со «взглядом на тысячу ярдов» РИА «Новости»

Читать 360 в

ВС России взяли в плен бойца ВСУ с травмированной психикой. Об этом написал Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Украинский боевик попал в плен в бессознательном состоянии на Харьковском направлении.

Реклама

Когда он пришел в себя, у него был блуждающий взгляд, а сам солдат с трудом отвечал на вопросы.

«„Взгляд на тысячу ярдов“ — так говорят о бойце с настолько отстраненным взглядом, словно он смотрит куда-то за пределы пространства и времени. <…> Есть мнение, что этот термин появился во времена войны во Вьетнаме», — отметили авторы сообщения.

Подобная реакция человека связана с пережитым длительным стрессом, которое травмировало его психику. Это — защитная реакция на невыносимые условия боевых действий.

Мужчина находился в полной прострации и не мог найти связь с реальностью, его внимание оказалось расфокусированным.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие стали активно сдаваться в плен ВС России в Волчанске в Харьковской области.