Боец ВС России сбил рюкзаком дрон ВСУ и спас сослуживцев

Российский военный спас сослуживцев, сбив рюкзаком залетевший в окоп украинский беспилотник. Об этом РИА «Новости» рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Космик.

По его словам, они сидели в окопе, когда к ним залетел FPV-дрон ВСУ. Его товарищ быстро среагировал, схватив свой рюкзак и бросив в беспилотник.

«Расстояние было меньше метра между нами. Дрон запутался в рюкзаке — тем самым он спас нам жизнь. Если бы не это, я бы сейчас тут, наверное, не стоял», — рассказал он.

Прошлой весной российский боец отбился вещмешком от вражеского беспилотника в населенном пункте Никольское, когда вернулся за своим раненым товарищем. Во время эвакуации их атаковал ударный FPV-дрон, но военнослужащий смог спасти и себя, и сослуживца.