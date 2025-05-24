Боец ВС России отбился от дрона ВСУ и спас раненого товарища

Российский военный с раненым товарищем попал под артиллерийский обстрел. Боец сбил направлявшийся на них дрон-камикадзе, используя стрелковое оружие, сообщили РИА «Новости» в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на поле боя отличился механик-водитель гвардии старший сержант Александр Гоппе. Военнослужащий наносил удары по противнику из расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

В результате обстрела ВСУ ранение получил один из военнослужащих расчета САУ. Гоппе сразу же переместил товарища в безопасное место, чтобы оказать медицинскую помощь.

Заметив приближение вражеского дрона-камикадзе, военнослужащий уничтожил его из личного стрелкового оружия. После этого он передал раненого сослуживца прибывшей группе эвакуации.

Также Гоппе оперативно добрался до запасной позиции и продолжил метким огнем уничтожать огневые точки противника. Это помогло занять важные рубежи ВСУ, резюмировали в Минобороны.

Ранее стало известно о подвиге другого бойца, старшего лейтенанта Евгения Кочергина. Сапер вызвал огонь ВСУ на себя и спас целое подразделение военных.