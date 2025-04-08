Российский офицер с позывным Батон обнаружил у бойца ВСУ молитвенник с напутствием убивать каждый день хотя бы одного русского. Об этом он рассказал в интервью RT .

Командир мотострелкового взвода пояснил, что в 2022 году под Изюмом в Харьковской области он столкнулся лоб в лоб с украинскими боевиками. По его словам, он сумел выжить и даже пленить двух бойцов ВСУ благодаря их замешательству. Батон вспомнил, что нашел у одного из солдат молитвенник с чудовищным напутствием, выполненным типографской печатью.

«Если в день не убиваешь хотя бы одного русского, то этим убиваешь двоих своих соотечественников», — говорилось в нем.

Это уже не первый случай, когда украинские националисты призывали к убийству русских людей.

В 2024 году председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского националиста Назара Приходько. Брат певицы Анастасии Приходько также призывал убивать русских.