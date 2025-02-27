Боец СВО провел встречу с юными спортсменами в Павловском Посаде

Мероприятие состоялось в спортивном клубе «Тора». До ухода на фронт Геннадий с позывным Кощей тренировал там юных жителей города.

Геннадий родился в Павловском Посаде. Спортивными единоборствами занимается с 12-летнего возраста. Со временем стал одним из тренеров в спортивном клубе «Тора».

В 2022 году Геннадий ушел на специальную военную операцию добровольцем. Он служит командиром танкового взвода, а сейчас находится в отпуске в родном городе. Боец не упустил возможности встретиться и пообщаться со своими воспитанниками.

Юные спортсмены внимательно слушали рассказ участника СВО про его службу, про то, какой ценой дается победа и как нужно защищать свое Отечество. Ребята задали Геннадию множество вопросов. А после увлекательной беседы боец провел тренировку со своими учениками.