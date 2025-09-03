Боец СВО из Павловского Посада поздравил дочь с окончанием университета МВД

Председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов поделился трогательной историей, случившейся с земляком, известным под позывным «Люкс». Боец, находящийся на передовой, смог приехать в Москву, чтобы лично поздравить свою дочь с важным событием — вручением погон младшего лейтенанта.

Встреча состоялась на Поклонной горе, где проходила торжественная церемония. По словам Романа Тикунова, это больше, чем просто встреча — это связь поколений и пример силы и стойкости, который вдохновляет.

Отец, защищающий Родину на передовой, и дочь, готовящаяся посвятить себя службе в рядах МВД, стали примером верности и любви к Отечеству. Дочь «Люкса» является отличницей учебы и учится в Московском университете МВД имени Кикотя, готовясь нести службу, требующую смелости и верности присяге.

Роман Тикунов пожелал им крепкого здоровья, мира и скорой встречи уже дома. Он выразил надежду, что каждый день будет приближать долгожданную Победу и возвращение всех защитников домой. Эта история стала еще одним подтверждением силы семейных уз и патриотизма, которые объединяют жителей Павлово-Посадского городского округа.