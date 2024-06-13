Боец СВО 45 дней выживал в блиндаже ВСУ, ожидая эвакуации

Раненный российский боец проявил чудеса мужества, сравнимые с подвигом легендарного советского летчика Алексея Маресьева, и в течение 45 суток выживал в полном одиночестве, пока его не эвакуировали из «серой зоны». Об этом рассказала ведущая рубрики «Говорит и показывает „Звезда“» портала Tverigrad.ru Ольга Левитина.

По ее словам, группа российских военных в зоне СВО попала под обстрел. Выживший в этой ситуации боец получил травму ног и дополз до брошенного украинскими боевиками блиндажа. Он прятался там в течение 45-ти дней, питаясь сухой лапшой и дождевой водой.

«Было великое счастье. Он выжил. Были тяжелые ранения», — рассказала Левитина.

Все это время он старался заниматься физическими упражнениями, несмотря на отрыв конечностей и сильное истощение, подчеркнула журналист.

Бойца доставили в госпиталь, ему предстоит длительное лечение.

Ранее стало известно, что пленный украинец помог российским военным эвакуировать раненого бойца ВСУ из-под обстрелов.