Боей СВО из Люберец начал обучение по программе «Герои Подмосковья»

Член люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО, Герой ДНР Кирилл Соснин приступил к третьему модулю губернаторской программы «Герои Подмосковья». Образовательная сессия проходит в Мастерской управления «Сенеж» с 16 по 25 февраля.

Участники программы знакомятся с современными подходами к региональному и муниципальному управлению. В программе модуля — лекции и практические занятия от экспертов РАНХиГС и представителей правительства Московской области.

«Особое внимание в ходе обучения будет уделяться вопросам внедрения современных технологий, включая искусственный интеллект, а также лучшим практикам в сферах развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения и поддержки предпринимательства», — отметил Кирилл Соснин.

Наставником Соснина на этом этапе выступает глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Итоговый модуль программы «Герои Подмосковья» запланирован на апрель.

В настоящее время Кирилл Соснин возглавляет Спортивную школу олимпийского резерва в Люберцах. Он является кавалером орденов Мужества.