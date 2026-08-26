Бесплатный прием юриста для участников СВО провели в Можайске

24 августа в округе прошел восьмой в этом году юридический прием для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семей. Помощь получили около 15 человек из Можайска и соседних округов.

За одним столом в здании военкомата собрались ключевые эксперты: военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, сотрудники прокуратуры, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, представители юридического и социального отделов администрации, а также ОМВД и Социального фонда России.

Такой состав позволяет закрывать практически весь спектр вопросов — от выделения жилья до юридических тонкостей семейного законодательства и помощи в поиске работы.

Галина Аксенова отметила, что люди приходят с конкретными запросами, и задача специалистов — дать не просто совет, а реальный план действий. Со многими продолжают работать даже после консультации.

Встречи в военкомате стали доброй традицией и доказывают, что система поддержки военнослужащих в округе работает эффективно.