В Брянской области предотвратили вторую атаку БПЛА

Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Брянской области

Фото: РИА «Новости»

Военные уничтожили беспилотник над территорией Брянской области. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны», — сообщил он.

По словам главы региона, обошлось без разрушений. Местные жители не пострадали. Богомаз сообщил, что к месту уничтожения дрона выехали оперативные и экстренные службы.

В Брянской области 29 июля предотвратили две атаки БПЛА. Богомаз сообщил, что после полуночи сбили три дрона. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Один беспилотник перехватили в Воронежской области. Он повредил крышу объекта коммунальной инфраструктуры, произошел пожар.

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