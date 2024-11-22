Белоусов заслушал доклады командования на совещании в пункте управления «Севера»

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск «Север» и заслушал доклады командования по текущей обстановке и обеспечению войск в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Глава Минобороны Андрей Белорусов провел рабочее совещание в пункте управления группировкой войск „Север“. Министр заслушал доклады командования по характеру действий противника, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и текущей оперативной обстановке», — заявили в ведомстве.

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил Белоусову об особенностях применения армейской и оперативно-тактической авиации, беспилотников и артиллерии в зоне ответственности группировки, а также выполнении поставленных боевых задач на операционных направлениях.

Ранее Белоусов сообщил, что российским военным удалось перемолоть лучшие части ВСУ в бою.