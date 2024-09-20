Белоусов обратился к солдатам после освобождения Георгиевки

Белоусов отметил мужество и героизм солдат, освободивших Георгиеву в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, которые освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Министр поздравил командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко. Он отметил мужество и героизм военнослужащих, освободивших населенный пункт.

«В результате ваших профессиональных действий ВСУ несут существенные потери и отступают дальше на Запад», — заявил министр.

Кроме того, Белоусов обратился к солдатам и командирам 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. Он отметил высокую боевую эффективность дивизии и заявил, что она оправдывает свое гвардейское звание.

Ранее Белоусов заявил, что ВС России уверенно продвигаются на Кураховском направлении. ВСУ на этом участке несут существенные потери, добавил он.

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