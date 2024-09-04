Бегство ВСУ с позиций при освобождении Пречистовки сняли на видео

Минобороны: бойцы ВСУ при освобождении Россией Пречистовки сбежали

Российские военные обратили в бегство подразделения ВСУ при освобождении Пречистовки. Минобороны показало видео с позорным отступлением украинских боевиков.

«ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — сообщили в оборонном ведомстве.

Военные удирали в направлении поселка Золотая Нива-Шахтерское.

Накануне ВС России установили контроль над Пречистовкой и Карловкой в ДНР. За сутки бойцы отбили семь атак ВСУ, потери украинской армии составили более 480 военнослужащих. Как отметили иностранные журналисты, успех российских войск в августе стал самым масштабным с октября 2022 года.

Ранее Минобороны показало кадры «ночной охоты» Су-34 на ВСУ в Курской области. Истребитель-бомбардировщик авиабомбой уничтожил личный состав и бронетехнику противника в приграничье.

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