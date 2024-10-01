Байден согласится на удары дальнобойным оружием по России

AP: Байден может разрешить Украине удары из дальнобойного оружия после выборов

Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency
Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден может разрешить Украине удары по России из дальнобойного оружия после выборов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что Россия узнает первой, если Украине все-таки разрешат использовать западное дальнобойное оружие.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что союз не может дать Украине коллективного разрешения на подобные действия, это остается в компетенции каждой страны в отдельности.

Издание The New York Times назвало условие, при котором США разрешат подобные удары по России. По его данным, это произойдет, если ракеты Украине поставят не сами американцы, а страны-союзники.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте