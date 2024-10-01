Байден согласится на удары дальнобойным оружием по России

AP: Байден может разрешить Украине удары из дальнобойного оружия после выборов

Президент США Джо Байден может разрешить Украине удары по России из дальнобойного оружия после выборов. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что Россия узнает первой, если Украине все-таки разрешат использовать западное дальнобойное оружие.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что союз не может дать Украине коллективного разрешения на подобные действия, это остается в компетенции каждой страны в отдельности.

Издание The New York Times назвало условие, при котором США разрешат подобные удары по России. По его данным, это произойдет, если ракеты Украине поставят не сами американцы, а страны-союзники.