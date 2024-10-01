Байден согласится на удары дальнобойным оружием по России

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что союз не может дать Украине коллективного разрешения на подобные действия, это остается в компетенции каждой страны в отдельности.
Издание The New York Times назвало условие, при котором США разрешат подобные удары по России. По его данным, это произойдет, если ракеты Украине поставят не сами американцы, а страны-союзники.
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