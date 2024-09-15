Автор-исполнитель военно-патриотических песен Стас Юрко погиб в зоне СВО

Ушедший добровольцем в зону специальной военной операции певец и ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко погиб в возрасте 61 года. Об этом сообщил Комитет по делам воинов-интернационалистов государств — участников СНГ.

Обстоятельства гибели исполнителя в организации не уточнили.

Юрко перед уходом на срочную службу в армию получил профессию радиомонтажника, после того как не смог поступить в ГИТИС и Кировоградское высшее летное училище. В 1981 году отправился в Афганистан, где служил в 56-м десантно-штурмовом батальоне в Кандагаре.

Вернувшись домой, увлекся творчеством и начал писать песни, посвященные воинам-афганцам. Признание получил в 1988 году, когда стал лауреатом всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты». Он стал одним из ярчайших исполнителей военно-патриотических композиций.

Музыка основным занятием Юрко так и не стала. Последние годы он руководил логистической компанией, которую оставил, чтобы уйти добровольцем на фронт.

В конце августа стало известно о гибели в Курской области актера Евгения Шишова, известного по проектам «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Невский» и другим.

Коллега артиста каскадер Кирилл Смирнов назвал Шишова очень талантливым. Он пояснил, что актер отправился добровольцем для участия в спецоперации, но о своем участии в боях не распространялся, а просто сообщал, что жив и здоров.