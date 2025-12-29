Автоинспекторы исполнили желание детей бойца СВО

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» в Шатуре исполнили еще одну детскую мечту. Сыновей участника специальной военной операции Григория и Родиона поздравили с Новым годом сотрудники Госавтоинспекции и заместитель главы округа Илья Климов.

Отец мальчиков Дмитрий отправился в зону боевых действий в 2022 году, служил в составе штурмовых подразделений, был командиром диверсионно-разведывательной группы и участвовал в ключевых боях. Военнослужащий трижды был ранен, а год назад демобилизован. За проявленное мужество отмечен медалью «За храбрость» и орденом Кадырова.

Сыновьям Дмитрия вручили наборы полицейского и аниматроники, а также книги о службе в правоохранительных органах. Но самым долгожданным подарком стала поездка на спецавтомобиле Госавтоинспекции, о которой мечтал четырехлетний Родион. Мальчики попробовали управлять спецсигналами, вспомнили правила дорожного движения, узнали, как инспекторы передают важную информацию по рации, и даже примерили каску и подержали в руках жезл.

Мать Родиона и Григория поблагодарила гостей за такой неожиданный подарок. «Ребята в восторге, впечатлений теперь хватит надолго!» — поделилась Анастасия.