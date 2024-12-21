Украинская ВСУ отступает, оставляя без огневой поддержки свою пехоту на передовых позициях на краснолиманском участке фронта. Об этом РИА «Новости» сообщил артиллерист с позывным «Артист».

«В данный момент артиллерия противника точно отступает, потому что снаряд летит дольше при выходе их залпов», — сказал он.

«Артист» объяснил, что в последнее время полета снаряда и дистанция до позиций противника выросли, поэтому есть гораздо больше времени, чтобы уйти в укрытие.

«Возможно, это связано со смещением приоритетов в пользу FPV-дронов и дефицитом снарядов у ВСУ», — добавил военный.

Утром 20 декабря Ввоздушно-космические силы России в ходе массированного удара по Киеву поразили позиции ЗРК Patriot, пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч», проектирующее ракеты «Ольха» и «Нептун».