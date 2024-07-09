Армия России уничтожила четыре HIMARS, предназначенные для обстрела Крыма
МО: ВС России уничтожили четыре комплекса HIMARS и 35 иностранных специалистов
Российские вооруженные силы уничтожили четыре установки HIMARS. Об успешной операции сообщило министерство обороны.
Известно, что американские комплексы реактивной системы залпового огня предназначались для обстрела Крыма.
«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием <…> по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — добавили в военном ведомстве.
Также ВС России уничтожили 35 иностранных специалистов, обслуживающих пусковые установки.
В минувший понедельник армия Россия нанесла удар по HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS. Именно из этого РСЗО ВСУ атаковали Севастополь 23 июня.