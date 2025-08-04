Арендовали судно? Военный летчик раскрыл, откуда могли запускать БПЛА по Волгограду

Генерал-майор Попов: запускать БПЛА по Волгограду могли с Каспийского моря

Беспилотники в сторону Волгограда могли лететь с юго-востока или даже с востока. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

«Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море», — добавил он.

По его мнению, запускали их с территории России или Казахстана, но очень вряд ли — с территории Украины.

Всего минувшей ночью, по данным Министерства обороны, над территорией России сбили 61 украинский беспилотник, из них шесть — над территорией Волгоградской области.

Регион и ранее подвергался вражеским атакам: так, 31 июля из-за падения обломков на участке Котельниково — Канальная приостанавливали движение поездов.