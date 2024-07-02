Военнослужащие первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ударили по укрытиям подразделений Вооруженных сил Украины. На взятых позициях нашли американский пулемет середины прошлого века, сообщило Минобороны.
Разведка передала расчетам автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» координаты нескольких вооруженных групп в блиндажах и на позициях. Российские военные открыли массированный огонь и нанесли поражение. На захваченных позициях нашли старый пулемет.
«Это вот американские патроны на их пулемет 50-го года американский, тоже их своего рода М430», — сказал гранатометчик группировки войск «Запад».
Российскую армию снабдили современными вооружениями. Военные получили партию новейших колесных самоходных гаубиц «Мальва» с полным приводом и боезапасом объемом 30 выстрелов.