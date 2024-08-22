Командир группировки иностранных наемников на Украине американец Райан О’Лири пожаловался на лень и необученность бойцов ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Наемник рассказал, что он больше двух лет принимает участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины. И все это время, как заметил О’Лири, в ВСУ наблюдаются проблемы.

«И единственное, что остается неизменным — это провалы командования на многих уровнях, когда дело касается глубокой обороны, организации войск в плане построения обороны и дисциплины», — подчеркнул он.

Одной из проблем американский командир назвал восстановление траншей в ходе боев, так как украинские «подразделения никогда этого не делают».

Один из жителей Харьковской области сообщил агентству о поступлении англоязычных наемников в регион. Они прибыли в район линии боевого спорикосновения. Собеседник агентства заметил, что переброска наемников произошла из-за нехватки личного состава ВСУ.