Американские чиновники обвинили ВСУ в неосмотрительном использовании ATACMS

NYT: в США сочли применение ATACMS украинскими войсками неизбирательным

Defense Ministry/Keystone Press Agency
Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска должны были применять американские дальнобойные ракеты ATACMS более осмотрительно. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников из США и НАТО сообщила The New York Times.

«Украина могла бы быть более осмотрительной в отношении количества используемых ракет и более избирательно выбирать цели», — отметили источники издания.

Журналисты также предположили, что у ВСУ теперь заканчиваются не только ракеты, но и время, так как избранный президент США Дональд Трамп назвал большой ошибкой разрешение наносить удары вглубь России американскими снарядами.

Ранее журнал The Economist сообщил, что власти Украине пытаются возродить ракетную промышленность в стране и якобы уже создали ракету под названием «Трембита». В публикации рассказали и о разработке ее более крупной модели, которая может долететь до Москвы.

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