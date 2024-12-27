Американские чиновники обвинили ВСУ в неосмотрительном использовании ATACMS

Украинские войска должны были применять американские дальнобойные ракеты ATACMS более осмотрительно. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников из США и НАТО сообщила The New York Times .

«Украина могла бы быть более осмотрительной в отношении количества используемых ракет и более избирательно выбирать цели», — отметили источники издания.

Журналисты также предположили, что у ВСУ теперь заканчиваются не только ракеты, но и время, так как избранный президент США Дональд Трамп назвал большой ошибкой разрешение наносить удары вглубь России американскими снарядами.

Ранее журнал The Economist сообщил, что власти Украине пытаются возродить ракетную промышленность в стране и якобы уже создали ракету под названием «Трембита». В публикации рассказали и о разработке ее более крупной модели, которая может долететь до Москвы.