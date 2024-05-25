Алаудинов вручил паспорт попросившему о гражданстве украинскому военному
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов вручил российский паспорт украинцу Ананьеву
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов вручил паспорт России украинскому военнопленному Александру Ананьеву, который попросил не включать его в списки на обмен и гражданство. Об этом Алаудинов сообщил в Telegram-канале.
По его словам, украинский военный сдался в плен в 2023 году неподалеку от населенного пункта Клещеевка.
«Когда попал к нам, то попросил, что в обменный фонд мы его не включали, а дали возможность стать гражданином Российской Федерации. Он попросил гражданство у президента России Владимира Путина. Сегодня мы вручаем паспорт гражданину Ананьеву», — сказал Алаудинов.
Глава «Ахмата» подчеркнул, что теперь Ананьев является гражданином, а не военнопленным.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что на территории региона действуют заградительные отряды ВСУ, которые стреляют в спины сослуживцев, желающих сдаться в плен России.