Акции помощи участникам СВО в госпиталях началась в Балашихе

Муниципальный депутат в Балашихе Ульяна Кондрякова приняли участие в акции «Тепло для героя». Помощь инициировали сторонники партии «Единая Россия» в преддверии Дня защитника Отечества.

Неравнодушные жители могут принести в пункты приема вещи, которые необходимы участникам СВО в госпиталях.

«В качестве гуманитарной помощи мы собираем теплые вещи, средства личной гигиены, зубные щетки и мыло — это именно то, что сейчас необходимо нашим ребятам, и на что поступил запрос от них», — отметила Ульяна Кондрякова.