Акции помощи участникам СВО в госпиталях началась в Балашихе

Муниципальный депутат в Балашихе Ульяна Кондрякова приняли участие в акции «Тепло для героя». Помощь инициировали сторонники партии «Единая Россия» в преддверии Дня защитника Отечества.
Неравнодушные жители могут принести в пункты приема вещи, которые необходимы участникам СВО в госпиталях.
«В качестве гуманитарной помощи мы собираем теплые вещи, средства личной гигиены, зубные щетки и мыло — это именно то, что сейчас необходимо нашим ребятам, и на что поступил запрос от них», — отметила Ульяна Кондрякова.
Акция продлится с 3 февраля по 23 февраля 2025 года. Каждый желающий может принести вещи в Общественную приемную местного отделения партии «Единая России» по адресам: улица Парковая, 7 и улица Октябрьская, 11. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (985) 193-64-03.
Собранные вещи передадут бойцам СВО, проходящим лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко.
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