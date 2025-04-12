Администрация Павловского Посада провела встречу с ветеранами СВО

Представители администрации Павловского Посада организовали встречу с участниками боевых действий. На ней обсудили необходимую помощь и рассказали о мерах поддержки этой категории жителей муниципалитета.
Мероприятие провели во Дворце культуры Павлово-Покровский. Участниками стали демобилизованные жители округа и ветераны СВО.
Каждый мог лично задать вопросы главе муниципалитета Денису Семенову и его заместителям. Они пообещали помочь решить вопросы. Этим займутся специалисты профильных служб администрации.
Особое внимание глава Павлово-Посадского округа уделил трудоустройству ветеранов. Так, он отметил, что при поиске свободных вакансий учитывается их профессиональный и личный потенциал.
Также им предлагают дополнительные программы социальной поддержки и льготы. На встрече напомнили, что в округе помощь оказывают не только самим бойцам, но и их семьям.
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