Администрация Павловского Посада провела встречу с ветеранами СВО

Телеканал 360
Фото: Телеканал 360

Представители администрации Павловского Посада организовали встречу с участниками боевых действий. На ней обсудили необходимую помощь и рассказали о мерах поддержки этой категории жителей муниципалитета.

Мероприятие провели во Дворце культуры Павлово-Покровский. Участниками стали демобилизованные жители округа и ветераны СВО.

Каждый мог лично задать вопросы главе муниципалитета Денису Семенову и его заместителям. Они пообещали помочь решить вопросы. Этим займутся специалисты профильных служб администрации.

Особое внимание глава Павлово-Посадского округа уделил трудоустройству ветеранов. Так, он отметил, что при поиске свободных вакансий учитывается их профессиональный и личный потенциал.

Также им предлагают дополнительные программы социальной поддержки и льготы. На встрече напомнили, что в округе помощь оказывают не только самим бойцам, но и их семьям.

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