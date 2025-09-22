Администрация Наро-Фоминска провела встречу с семьями бойцов СВО

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, его заместители, руководители профильных ведомств провели встречу с семьями участников специальной военной операции в формате выездной администрации. В детальную проработку взяли 29 задач.

Жительница деревни Новоникольское Наро-Фоминского городского округа обратилась с просьбой помочь оформить выплаты для ее мужа — бойца специальной военной операции. Этим вопросом уже занимаются сотрудники социальной защиты населения.

«В Наро-Фоминске разберемся с протечкой крыши и водой в подвале многоквартирного дома. Эту задачу поручил своему заместителю Алексею Гусакову. Для нас важно, чтобы семьи защитников получали помощь быстро и без проволочек», — отметил Роман Шамнэ.

Также на встрече обсудили вопросы получения военной награды, обеспечения детей погибшего героя спецоперации медпомощью. Все обращения направили профильным специалистам.

Руководитель муниципалитета поблагодарил собравшихся за конструктивную беседу и неравнодушную позицию.

«Именно так, общими усилиями, мы развиваем наш округ и поддерживаем тех, кто в этом нуждается», — подчеркнул Роман Шамнэ.