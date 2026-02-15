ТАСС: школьникам внушат, что Украина важнее для НАТО, чем альянс для нее

Процесс оболванивания украинских школьников перешел на новый уровень. Неонацисты начали внушать детям в рамках предмета «Защита Украины», что отсутствие членства в НАТО является нормой, ведь они и так нужны альянсу, рассказали ТАСС российские силовики.

Директор одной из харьковских школ передала обновленную программу предмета «Защита Украины», которая сменила в украинских школах ОБЖ. В ней четко прослеживается отношение к НАТО, навязываемое детям.

«Посыл этого раздела методических рекомендаций для украинских учителей очевиден: отсутствие членства в НАТО — это норма, а альянс не так уж и нужен Украине, как Украина нужна западному военному блоку», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, в обновленной методичке школьникам решили внушить, что пятая статья НАТО о коллективной обороне ни в коем случае не обязывает других членов альянса вступать в бои. Также детям рекомендовали показывать видеоролик с такими тезисами, что Украина якобы обеспечила независимость Косова, Македонии и других государств.

