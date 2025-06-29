В Сумах зафиксировали резкий рост предложений о продаже жилья. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Горожане стремятся избавиться от недвижимости на фоне роста напряженности в регионе.

«Заметно увеличение числа желающих продать жилье в Сумах и его окрестностях», — отметил источник агентства в российских силовых структурах.

Рост объявлений о продаже спровоцировало обострение социальной обстановки в городе, где в последнее время участились конфликты между местными жителями и боевиками ВСУ.

Собеседник издания добавил, что официальной статистики о динамике рынка недвижимости в Сумах за последний месяц нет. По его словам, если число предложений о продаже квартир продолжит расти, это приведет к снижению цены на квадратный метр.

Ранее российская армия ударила под Сумами по бригаде ВСУ, сформированной во Франции. ВС России продолжают наступать в зоне спецоперации и отбивают контратаки украинских боевиков.