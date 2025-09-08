Зеленский удивил даже Украину странным заявлением

Украинский лидер Владимир Зеленский сменил риторику о целях Украины в противостоянии с Россией. Комментарий о том, что значит для него «победа», политик дал в интервью ABC .

Зеленский предположил, что глава России Владимир Путин ставит своей целью контроль над всей украинской территорией. Пока он этого не достиг, «победа на нашей стороне».

«Поэтому для нас выживание — это победа. Потому что мы выживаем, сохраняя свою идентичность, свою страну, свою независимость», — добавил Владимир Зеленский.

В той же беседе политик пожаловался на саммит на Аляске, куда президент США Дональд Трамп пригласил Путина — и куда не позвали Украину. По мнению Зеленского, «Трамп дал Путину то, что он хотел».

Кроме того, украинский лидер вновь призвал усилить санкционное давление на Россию. То, что некоторые «партнеры Украины» продолжают покупать российские нефть и газ, Зеленский счел «несправедливым».

