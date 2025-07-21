Украинский президент Владимир Зеленский не раскрывает истинное число погибших солдат ВСУ, занижая его. Об этом заявило французское издание Le Monde .

«В феврале президент Владимир Зеленский говорил о более чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских солдатах с февраля 2022 года, не говоря уже о „десятках тысяч“, пропавших без вести», — заявили журналисты.

По их данным, погибших украинских боевиков гораздо больше, чем число в официальных данных. Также журналисты отметили, что на Украине осталось мало места на кладбищах, правительству приходится выделять новые территории для могил. Например, во Львове работают над реконструкцией исторического кладбища Марсово поле, чтобы расширить его.

Ранее в силовых структурах сообщили, что российские военные начали вывозить трупы украинских военных, брошенных ВСУ в Курской области. Счет пошел на десятки тысяч.