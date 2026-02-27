Зеленский признался, что стал плохим отцом

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что из-за военного конфликта не может уделять достаточно времени детям и не считает себя хорошим отцом. Об этом он рассказал в интервью Sky News .

«Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей», — заявил политик.

Он также отметил, что ситуация в стране негативно сказалась на его личной жизни.

Ранее стало известно, что уровень доверия к Зеленскому резко снизился. США уличили украинского лидера в попытке улучшить свой рейтинг перед предстоящими выборами. Сейчас наибольшим уровнем доверия среди украинцев располагает бывший главком ВСУ Валерий Залужный, за ним следуют боксер Александр Усик и глава Офиса президента Кирилл Буданов.

В последние месяцы Зеленский все чаще сталкивается с критикой как внутри страны, так и за рубежом.