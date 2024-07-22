Зеленский похвастался поставкой Patriot из Германии

Комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Patriot прибыл на территорию Украины из Германии. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас мы уже можем сказать — есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patriot прибыл на Украину», — написал он.

Украинский лидер поблагодарил Берлин и Вашингтон за поставки комплекса. По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины рассчитывают получить больше оружия. При этом он признал, что военная помощь союзников не дает гарантии для защиты украинских войск на поле боя, поэтому «впереди еще много работы».

Ранее Зеленский заявил, что для полного закрытия неба Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot и другие западные системы ПВО.

До этого президент США Джо Байден заявил, что в 2025 году вместе с союзниками по НАТО Соединенные Штаты передадут ВСУ сотни ракет-перехватчиков. На поддержку ПВО Украины выделят более миллиарда долларов.