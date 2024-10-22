Зеленский отказался увольнять Буданова и Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует увольнять министра обороны Рустема Умерова и начальника Главного управления разведки министерства Кирилла Буданова*. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*. Информация ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — заявил Зеленский.

О возможной отставке обоих написал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Он предположил, что, если Зеленский опубликовал фотографии с Умеровым и Будановым*, значит, их дни на постах сочтены.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после смены хозяина Белого дома Буданов* может отдать приказ ликвидировать Зеленского.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.