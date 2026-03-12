Президент Украины Владимир Зеленский назвал сторонников присоединения Крыма к России нечеловеческими существами. Об этом он заявил в интервью Politico .

Отвечая на вопрос об отношениях с знакомыми, которых он приобрел до 2014 года благодаря работе в России, Зеленский рассказал, что разорвал все связи.

«Я знал много людей, у нас было много разговоров. Ситуация после оккупации Крыма так их всех изменила, что для меня они не партнеры, не друзья, даже нечеловеческие существа», — заявил украинский лидер

Ранее украинский лидер также нелестно высказался о венгерской делегации, заявив, что «приехали какие-то люди» с неизвестной ему целью.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что воссоединение Крыма с Россией было реализовано в соответствии с международным правом и волеизъявлением жителей полуострова.