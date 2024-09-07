Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги

Звуки взрывов прозвучали в Винницкой области на фоне звуков воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Винницкой области раздались звуки взрывов», — написало издание в сообщении.

Воздушная тревога звучит в регионе с 00:35. Взрывы прозвучали также в Хмельницкой и Киевской областях, а также в Николаеве.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Харькове и Киевской области.

Николаевское подполье сообщило, что российские военные нанесли удары в район аэродрома в Павлограде. По словам подпольщика, также удалось поразить завод по производству беспилотников.