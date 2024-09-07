Звуки взрывов прозвучали в Винницкой области на фоне звуков воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
«В Винницкой области раздались звуки взрывов», — написало издание в сообщении.
Воздушная тревога звучит в регионе с 00:35. Взрывы прозвучали также в Хмельницкой и Киевской областях, а также в Николаеве.
Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Харькове и Киевской области.
Николаевское подполье сообщило, что российские военные нанесли удары в район аэродрома в Павлограде. По словам подпольщика, также удалось поразить завод по производству беспилотников.
Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги
Российских паралимпийцев обделили традиционными смартфонами от спонсора
Имущество арестованного за коррупцию Храновского могут изъять
Три медсестры спасли от пожара пациенток онкоцентра в Москве
Один подросток погиб при стрельбе в школе в штате Мэриленд
Власти США испугались «российских диверсий» в океане
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте