Взрывы прогремели в Киевской и Полтавской областях Украины

На фоне масштабной воздушной тревоги в Киевской и Полтавской областях прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.Live» .

«На Полтавщине и Киевщине звучат взрывы», — отметили журналисты.

В ночь на 1 февраля около 02.00 мск воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях Украины. К утру сирены воздушной тревоги начали действовать на территории всей страны.

Российские военные также нанесли ракетные удары по целям в Харьковской и Сумской областях, а до этого ударили по целям в Киеве «Геранями», заявлял Telegram-канал «Украина.ру».

Украинские СМИ отмечали, что жителей Киева попросили спуститься в укрытия и находиться там до конца воздушной тревоги. Взрывы также слышали в пригородах столицы Украины.