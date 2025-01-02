Взрывы прогремели в Днепропетровске во время воздушной тревоги

Столб дыма поднялся в небо над Днепропетровском после отгремевших в городе двух взрывов. Фотографию с места опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Сирены воздушной тревоги сработали после предупреждения Воздушных сил ВСУ о летящей в сторону города ракете.

О том, что в Днепропетровске прогремели два взрыва, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

«Днепр, два взрыва», — ограничился он коротким сообщением.

Днем в четверг, 2 января, воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сирены сработали в 15:20 по московскому времени. Причиной стала угроза применения баллистического оружия.