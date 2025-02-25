Взрыв прогремел в районе Черкасс на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошел недалеко от Черкасс в центре Украины после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».
По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
В ночь на 23 февраля в Киеве прогремели пять серий взрывов. По словам киевского мэра Виталия Кличко, в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах города упали обломки беспилотников и нанесли некоторые повреждения. Также фрагменты дрона упали на территории Национального ботанического сада.
Ранее в Николаеве местная ТЭЦ получила повреждения после взрывов. По словам главы городской администрации Александра Сенкевича, система генерации энергии полностью разрушилась и не подлежит восстановлению в ближайшее время.
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