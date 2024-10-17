Захарова заявила, что за 5 лет президентства Зеленского Украина разрушилась

На Украине за пять лет президентства Владимира Зеленского многое изменилось, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. К публикации она прикрепила фотографии украинского лидера образцов 2019 и 2024 годов.

Зеленского «образца» пятилетней давности Захарова подписала словом «победа». Фото украинского лидера 2024 года сопроводила словосочетанием «план победы».

«За пять лет изменилось многое: разрушена Украина, убиты тысячи людей, вынюханы горы кокаина. Одно осталось неизменным — две лишних буквы „ПО“», — отметила Захарова.

Днем 16 октября Владимир Зеленский выступил в Раде и рассказал о так называемом «плане победы». Парламентарий Алексей Гончаренко* назвал документ несостоятельным.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов