На Украине за пять лет президентства Владимира Зеленского многое изменилось, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. К публикации она прикрепила фотографии украинского лидера образцов 2019 и 2024 годов.
Зеленского «образца» пятилетней давности Захарова подписала словом «победа». Фото украинского лидера 2024 года сопроводила словосочетанием «план победы».
«За пять лет изменилось многое: разрушена Украина, убиты тысячи людей, вынюханы горы кокаина. Одно осталось неизменным — две лишних буквы „ПО“», — отметила Захарова.
Днем 16 октября Владимир Зеленский выступил в Раде и рассказал о так называемом «плане победы». Парламентарий Алексей Гончаренко* назвал документ несостоятельным.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
«Вынюханы горы кокаина». Захарова назвала «достижения» Зеленского за пять лет
Жительница Усть-Лабинска обвинила федерального судью Дашевского в нападении
Автономный и эффективный. Разработчик «Овода» раскрыл секрет нового дрона-камикадзе
Погиб экс-солист группы One Direction Лиам Пейн
«Гонят втихую». ВСУ заподозрили в подготовке плана прорыва на Запорожском направлении
Не вставших на воинский учет двух экс-мигрантов лишили гражданства в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте