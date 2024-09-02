Западные страны начали проведение опытов по созданию биологического и нового химического оружия в психиатрических больницах Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По словам ученого, эти лаборатории открыли в больницах, расположенных под Харьковом, а пациентов западные специалисты выбрали в качестве подопытных.

Он назвал биологические оружие главной угрозой для населения планеты, добавив, что ядерное оружие — это оружие для сдерживания и устрашения, а биологическое — для неявного применения.

«Мы должны понимать, что ядерный зонтик, который сегодня нас еще охраняет, ветшает. Сегодня глобальной угрозой становится биологическое оружие», — сказал Ковальчук.

Президент НИЦ добавил, что ученые научились направленно модифицировать геном, а значит «модифицировать любой вирус». Ковальчук также указал, что именно поэтому США после распада СССР взяли под контроль все лаборатории, расположенные на территориях бывших советских республик.

«Также взяли в свои руки все коллекции вирусов и бактерий, которые хранились в этих странах», — отметил собеседник агентства.

Ранее в Госдуме предположили, что вспышка листериоза в США и Канаде может быть связана с деятельностью американских биолабораторий.