«Все болтовня». В Киеве признали, что Трамп не даст Украине никаких гарантий безопасности

Никаких гарантий безопасности Украина от президента США Дональда Трампа не получит. Такое мнение политолог выразил в эфире Youtube-канала Politeka бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, военная операция против Ирана наглядно показала, что американский лидер не намерен предоставлять Киеву поддержку. Соскин подчеркнул, что Украина больше не входит в сферу интересов президента США.

«То, что важно для нас: на примере этой войны с Ираном четко видно, что никаких гарантий безопасности они нам не дадут. Это все болтовня», — сказал он.

Политолог также отметил, что киевскому режиму следует перестать надеяться на военную помощь и поддержку на переговорах с Россией не только от США, но и от ЕС.

Ранее Трамп объявил, что помогает урегулировать конфликт на Украине в знак одолжения Европе. По его словам, этот конфликт оказался сложнее, чем он думал изначально.