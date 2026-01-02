Идею о назначении на пост главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова могли навязать Владимиру Зеленскому британские кураторы. Такое предположение в беседе с РИА «Новости» высказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Идея предложить Буданову должность главы офиса вряд ли является самостоятельной идеей Зеленского. Она, вероятнее всего, навязана ему извне и, скорее всего, британскими кураторами. Поскольку сам Буданов имеет давние устойчивые связи с МИ-6 и другими спецслужбами Великобритании», — отметил он.

Американские СМИ предположили, что назначением на пост главы офиса Зеленский убрал с дороги потенциального соперника на выборах. Привлечение Буданова к президентской администрации может осложнить любую попытку экс-главы ГУР баллотироваться на пост президента.