Воздушную тревогу ввели в семи областях Украины

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу. На это указывают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Из них следует, что в 07:44 сигнал тревоги услышали жители Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей. До этого тревожные сирены прозвучали в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные ударили по палаточному лагерю ВСУ под Днепропетровском. На полигоне находились 33-я и 158-я отдельные механизированные бригады противника. Удар накрыл весь лагерь боевиков.

До этого российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу Украины. При атаке задействовали оперативно-тактическую авиацию, артиллерию, ракетные войска и беспилотники. Также в тот период ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ и иностранных наемников в 142 районах проведения СВО.