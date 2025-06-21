Военный ВСУ погиб при взрыве купленного в интернете скутера

«Один из военных погиб. <…> делом сейчас занимается СБУ», — отметили в сообщении.

По данным журналистов, в Харькове военнослужащий ВСУ вместе с сослуживцами собрали деньги и купили скутер в интернете. На кадрах было видно, как двое мужчин подкатили скутер к автомобилю. Один из них взялся за ручку багажника и раздался взрыв.

Когда дым рассеялся, военнослужащий стал крутиться на земле от боли. Второго бойца при этом нигде не было видно. Также в кадр попала искореженная задняя часть машины.

Ранее стало известно, что на Украине 18-летних юношей заставляли идти на службу под угрозой расстрела родителей. Также сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют непригодных для службы военных.