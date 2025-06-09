В Госдуме указали на способ спровоцировать бунт против Зеленского

Публикация данных погибших военнослужащих ВСУ могла бы стать причиной бунта украинских женщин против властей Украины и президента Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Есть минимальный шанс, что узнавшие о судьбе своих родных и оскорбленные решением киевского режима украинские женщины начнут бунт. Женский бунт — страшная сила», — написал он.

По мнению Иванова, решение об отказе публикации информации о погибших украинских боевиках можно назвать правильным еще по нескольким причинам. В первую очередь, это покажет минимальное уважение к солдату, несмотря на то, что он участвовал в боевых действиях на вражеской стороне.

Кроме того, депутат отметил, что благодаря этому решению можно оказать сочувствие семьям и близким погибшего.

«Даже ведя ожесточенные и беспощадные боевые действия, нельзя терять собственный ум и человечность», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что причиной отказа Зеленского забирать тела погибших военных является нежелание выплачивать положенные их семьям суммы и признавать огромные потери в зоне проведения СВО.