Новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в реестр террористов и экстремистов, тесно связан с США. Этот факт может отразиться на переговорном процессе, сообщила газета The New York Times .

До назначения в Главное управление разведки Украины Буданов прошел обучение по программе, поддерживаемой ЦРУ. После ранения в боях на востоке страны лечился в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, что является редкостью для украинских военных.

«У господина Буданова прочные связи с Соединенными Штатами, что может сыграть важную роль в мирных переговорах Украины с администрацией [Дональда] Трампа», — заявил автор статьи.

Попытка диверсии на крымском аэродроме в 2016 году, в которой участвовал Буданов, возмутила Белый дом. Другие тайные операции ГУР Украины, в том числе на территории России, тоже выходили за пределы допустимого для украинского руководства и его западных союзников. При этом в рамках своего мандата по переговорам об обмене пленными он поддерживал контакты с российской стороной.

Новым главой ГУР Украины стал Олег Иващенко. Ранее он возглавлял Службу внешней разведки.