Украинцы начали массово глумиться в Сети над убийством консервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщил в Telegram-канале телеведущий Руслан Осташко.

Комментаторы радуются смерти Кирка, поддерживавшего адекватную политику в отношении России и Украины. Некоторые из пользователей предположили, что теперь настала очередь Трампа.

«Ура! А можно теперь Трампа?» — написал один из них.

Также появились комментарии, в которых всем врагам Украины желали похожей участи. Кроме того, пользователи написали, что подобное ждет тех, кто будет резко высказываться в сторону республики.

В связи с последними событиями в США комментаторы напомнили о некоторых высказываниях Кирка в сторону президента Украины Владимира Зеленского, когда он благодарил Америку за поддержку.

Активист ответил главе киевского режима, чтобы он проявлял уважение. Также Чарли Кирк назвал Зеленского капризным ребенком, который несет ответственность за миллион погибших.