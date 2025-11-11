Умеров сообщил, что прибыл в Стамбул для работы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров написал в Telegram-канале, что прибыл в Стамбул. Он заявил, что собирается работать в Турции.

«Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов», — написал Умеров.

Секретарь СНБО отметил, что в течение нескольких дней проведет несколько встреч. При этом Умеров не сообщил, с кем именно собирается встречаться.

В сентябре украинская организация «Центр противодействия коррупции» распространила информацию, что родственникам Умерова принадлежит недвижимость в США. Из недвижимости у него якобы четыре виллы в Майами, квартиры в Нью-Йорке и Флориде. Зарегистрированная на одной из вилл компания выплачивает жене Умерова Лейле около 24 тысяч долларов в год.