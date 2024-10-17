«Ультиматум пусть жене своей объявит». Захарова ответила немецкому политику

Если власти Германии действительно хотят завершить украинский конфликт, им стоит прекратить поставки оружия ВСУ, заявила «Известиям» официальный представитель МИД Мария Захарова. Так он отреагировала на «ультиматум» России от лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца.

Немецкий политик заявил, что если станет канцлером, то в течение первых же суток объявит России ультиматум, и если она его «не выполнит», Германия передаст ВСУ ракеты Taurus и снимет ограничения на удары вглубь РФ.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — подчеркнула Захарова.

Запад продолжает накачивать Украину оружием. Очередной пакет военной помощи ВСУ передадут США.