Украинцам закрыли еще один способ «откосить» от мобилизации

В Харькове организованная группа лиц предлагала «клиентам» избежать призыва в ряды ВСУ, встав на учет в подконтрольном им военкомате. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское Госбюро расследований.

В ведомстве отметили, что силовики заблокировали еще одну схему уклонения от мобилизации через якобы смену постоянного места жительства в одном из харьковских военкоматов. Желающим уклониться от призыва предлагали перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК.

Документы заполняли без присутствия «клиента», затем мужчинам выдавали повестки, дающие право свободно передвигаться по городу. Стоимость такого документа составляла более 1,6 тысячи долларов.

Впоследствии правоохранители задержали посредника, которого организаторы направили за вознаграждением от очередного уклониста. Мужчина с помощью такой же схемы также уклонялся от службы.

Ранее стало известно, что украинец купил себе трех детей, чтобы избежать мобилизации.